Divulgação Mauricio Noriega e Debora Bergamasco são dois novos reforços da CNN Brasil





Após sofrer baixas importantes em seu elenco, a CNN Brasil acaba de dar uma resposta importante ao mercado para se firmar na competitividade contra a concorrência. E agora tem em seu elenco três importantes reforços: o experiente Maurício Noriega, que atuou por anos na Globo; Debora Bergamasco, que conduziu programas no SBT; e Luciana Taddeo, com passagens por Estadão e UOL.







"Estamos comprometidos em fortalecer nossa equipe para alcançar novos patamares de excelência jornalística. Reforçamos nosso time para que todos, juntos, possamos crescer ainda mais", disse Virgilio Abranches, VP de Jornalismo, Conteúdo e Operações da CNN Brasil, em comunicado.



A coluna tomou conhecimento das contratações por conta de um e-mail enviado na manhã desta quinta-feira (8) pelo próprio Virgilio aos funcionários do canal, ao qual tivemos acesso, anunciando a chegada de reforços após perder alguns de seus mais relevantes talentos nos últimos tempos.

Noriega acumula mais de duas décadas de serviços prestados à Globo, de onde saiu no ano passado. Ele será integrante fixo do programa Domingol com Benja, e também fará entradas frequentes nos noticiários da semana, como CNN Novo Dia e no Brasil Meio-Dia.





Debora, por sua vez, reforçará a redação de Brasília, ocupando o cargo de analista. A expectativa é que ela traga furos de reportagem ao noticiário da casa --que ainda não bateu o martelo sobre os telejornais em que ela participará. Mas muito provavelmente deverá ocupar a vaga de Renata Agostini, que se despediu na semana passada do canal.

Já Luciana atuará como correspondente fixa em Buenos Aires. Ela já havia feito trabalhos pontuais para o canal, e agora foi efetivada. Ela acompanhará de perto a gestão de Milei, e também fará uma cobertura política de toda a América Latina.

Leia na íntegra o texto enviado pelo VP de Jornalismo aos funcionários da CNN Brasil sobre as mais recentes contratações:

"Estou muito feliz de anunciar hoje a chegada de três novos profissionais

à nossa equipe do departamento de Jornalismo: Débora Bergamasco,

Maurício Noriega e Luciana Taddeo.

Débora se junta à talentosa redação de Brasília como analista política em nossos telejornais ao vivo e no nosso site, com direito a blog e tudo. Como vocês sabem, os nossos analistas não deixam de ser (excelentes) repórteres e, claro, Débora não será diferente. Contamos com ela para apurações exclusivas, além de análises embasadas, como é praxe em nosso dia a dia.

Vale ressaltar aqui um pouco da carreira da Débora: Folha de S. Paulo, Estadão, O Globo, Revista Época, Revista IstoÉ e, mais recentemente, SBT.

Maurício Noriega é um baita reforço para o time de Esportes da CNN Brasil. Ele estará todos os domingos no Domingol, com nosso querido Benja, além de trazer as notícias e análises esportivas do momento em nosso site (com blog também) e na TV, três vezes por semana, no CNN Novo Dia e no Brasil Meio-Dia.

A projeção esportiva do Noriega é super conhecida, mas vale lembrar: ele esteve durante 21 anos no canal SporTV, do Grupo Globo. Cobriu todas as Copas do Mundo de Futebol desde 1990 e as Olimpíadas de Barcelona e do Rio de Janeiro in loco.

Tenho um carinho especial ao anunciar o posto a seguir porque será estratégico para as nossas coberturas: Luciana Taddeo será a correspondente fixa da CNN Brasil para a América Latina, a partir de Buenos Aires. Não foi pequena a campanha aqui para que Luciana passasse a estar conosco de forma definitiva. Sua competência e profissionalismo já deram as caras em algumas de nossas coberturas.

E, em 2024, as coberturas na AL não serão poucas: além de, claro, o governo Milei na Argentina, teremos eleições no México, no Uruguai e na Venezuela. Luciana é jornalista na Argentina há mais de 10 anos. Ex-correspondente na Venezuela, ela já fez trabalhos para o UOL e Estadão.

As datas de início dos trabalhos de todos serão divulgas em breve, mas não demoram. Estamos reforçando nosso time para que todos possamos, juntos,

crescer ainda mais. Tenho certeza que receberemos muito bem nossos novos colegas. Boa sorte a eles! Abraços a todos."