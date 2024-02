Reprodução/Globo Amanda Meirelles não faz mais parte do elenco da Globo





Campeã do BBB 23 e dona de um exército de fãs, Amanda Meirelles virou uma aposta da Globo em seu banco de talentos, foi treinada para se tornar apresentadora da casa, mas não deu certo. Seu contrato chegou ao fim e a emissora optou por não renovar sob a alegação de "falta de oportunidade" para fixá-la em alguma atração.







Por ter se tornado campeã do reality show, seu contrato foi estendido até 10 de janeiro deste ano. A emissora investiu pesado na médica para torná-la uma comunicadora e fez algo inédito: a colocou em uma "escola" de formação de apresentadores, com direito a workshops e sessões de fonoaudiologia para melhorar a dicção e eloquência. A evolução, segundo nos relataram as fontes, foi aquém do esperado.



Amanda teve oportunidades de ouro na Globo, comandando por algumas vezes o quadro Bem Estar do Encontro com Patrícia Poeta. Sua insegurança a fez titubear nos momentos cruciais ao passar informações. Ela chegou a receber o apoio de Thelma Assis e Valéria Almeida (titulares do quadro em questão) em determinadas ocasiões, para dar mais tranquilidade, mas a direção percebeu que a campeã do BBB 23 não evoluiu o suficiente para ser definitivamente integrada ao elenco.

Tanto que em suas últimas participações no Encontro com Patrícia Poeta, ela sequer falou sobre saúde. Em 8 de janeiro, última vez em que esteve no matinal, ela falou apenas sobre Big Brother Brasil, que estreou sua atual temporada na mesma data. Dois dias depois, ela recebeu a informação de que o contrato não seria renovado.





Fontes da coluna relataram que esperavam uma evolução artística de Amanda semelhante à de Thelminha. A campeã do BBB 20 não teve as mesmas regalias da loira, e recebeu um treinamento pontual para se desenvolver como apresentadora. A diferença é que a "veterana" correu por fora e buscou especialização por conta própria.

No auge da pandemia, em 2020, Thelminha lançou na web o programa Triangulando, com o apoio da Dia TV, onde recebeu artistas e até o presidente Lula (que na época ainda não havia reassumido o cargo) para tratar de assuntos como saúde, desigualdade social, racismo e artes. O projeto reverberou bastante na época e ela foi muito elogiada.

Por conta do fim do contrato, Amanda deixou de fazer parte do casting da Globo e também não foi mantida na agência de publicidade que a emissora abriu no ano passado para concorrer com a Mynd8. A campeã do BBB 23 não foi um fenômeno de vendas, tal qual aconteceu com Juliette (BBB 21) e com outros brothers de outras temporadas, e acabou dispensada.

Com isso, a médica contratou outras empresas para gerenciarem sua carreira. Está com uma nova equipe de assessoria de imprensa --a mesma que cuida das carreiras de Gkay e Carlinhos Maia-- e uma nova agência para vender publicidades para suas redes sociais.

Procuramos a Globo para falar sobre a dispensa de Amanda de seu banco de talentos, mas não tivemos nenhum retorno até a publicação deste texto. A atual equipe da ex-BBB também não nos respondeu sobre o tema. Atualizaremos quando alguma das partes se manifestar.