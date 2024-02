Reprodução Os participantes do BBB 24 conquistar milhões de seguidores nas redes sociais

O BBB 24 estreou no dia 8 de janeiro e, em apenas um mês, Davi Brito e Beatriz Reis mostraram seu peso nas redes sociais. A torcida dos dois brothers cresce exponencialmente a cada dia e juntos somam quase 7,5 milhões de seguidores no Instagram.



O motorista de aplicativo conquistou 3.983.249 seguidores na rede social e é o integrante do grupo Pipoca desta edição do reality show da Globo mais seguido. Logo atrás dele está a comerciante, com 3.557.201 seguidores.

Os dois, somados, tem 44% da quantidade de pessoas em seu Instagram que todos os demais participantes ganharam desde a estreia da atração. Apesar de Beatriz Reis ter sido a primeira a atingir a marca de um milhão de seguidores, Davi logo chegou ao marco e tomou a liderança.





Isabelle Nogueira é a terceira participante que mais ganhou seguidores e saltou de 266 mil para 2 milhões. Alane Dias tem 1,6 milhões, Deniziane Ferreira conquistou 827 mil, Matteus Amaral atingiu a marca de 749 milhões e Giovanna Lima de 693 mil.

Outro Pipocas também conquistaram o público, como Lucas Pizane (595 mil), Lucas Luigi (505 mil), Leidy Elin (425 mil), Fernanda Bande (403 mil), Giocanna Pitel (315 mil), Raquele Cardozo (288 mil), Marcos Vinicius (291). Nizam Hayek (231 mil), Thalytra Alves (115 mil), Juninho (115 mil), Lucas Capoeira (104 mil), Maycon Cosmer (86,4 mil)

Por outro lado, os Camarotes do BBB 24 também conquistaram o público. Vanessa Lopes, conta com 15 milhões de seguidores, Yasmin Brunet com 6,7 milhões, Wanessa Camargo possui 4,5 milhões, Rodriguinho tem 4,1 milhões, MC Bin Laden soma 5,1 milhões e Vinicius Rodrigues conquistou 330 mil.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko