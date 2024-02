Divulgação A líder da semana do reality show definiu seu alvo do paredão

Na última quinta-feira (15), Raquele Cardozo ganhou a prova do líder e definiu quem ela indicará ao paredão dessa semana. A sister já havia admitido que suas opções de voto eram Deniziane, Alane e Matteus, e agora bateu o martelo em sua escolha e compartilhou o segredo com seus aliados no confinamento.



Em conversa com Rodriguinho, a líder da semana descobriu que levou 18 votos da casa, sendo eles de Alane, Deniziane, Marcus, MC Bin Laden, Nizan e Pizane.

"É, gatinha, você ainda tem três aí para eliminar. [Alane, Anny e MC Bin Laden] Os outros três, Deus já fez a justiça", disse o cantor. "Ele [MC Bin Laden] tinha me falado que votou em mim só uma vez... Vendo isso, uma vez só não foi", acrescentou a doceira.







Em seguida, ela disse que suas opções de voto para a novo paredão do reality show da Globo eram Deniziane, Alane e Matteus, nesta ordem, como suas prioridades de voto.

Ao falar com Giovanna Pitel e Rodriguinho, Raquele esclareceu que definiu seu foco: Deziniane. A sister confirmou que irá votar no ex-affair de Matteus. "Fica Alane ou Bia [para a casa votar]", disse. "A gente não vai pra esse paredão. Tá muito difícil a gente ir pra esse paredão", concluiu o cantor.

Em conversa com Pitel e Rodriguinho, Raquele confirma que indicará Deniziane ao Paredão.



#BBB24 pic.twitter.com/3KGlZ3Pbd2 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) February 16, 2024





*Texto de Júlia Wasko

