Divulgação A emissora conseguiu a maior audiência da apuração dos desfiles do Grupo Especial desde 2020

Com a apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, a Globo marcou 33 pontos de audiência, alcançou 58 milhões de brasileiros e consagrou o maior número da cobertura desde 2020.



Durante os quatro dias de transmissão dos desfiles de Carnaval do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro, a emissora registrou mais de 58 milhões de pessoas, e uma média de 27,8 milhões de pessoas por dia ligadas nas comemorações.

Nos dois dias de desfile no Rio de Janeiro, a audiência da faixa da madrugada alavancou ainda mais os números da Globo em comparação com as quatro semanas anteriores.





No domingo (11) primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, a emissora registrou 15 pontos de audiência, 49% de participação e 36% a audiência da Globo dessa faixa-horária. Já na segunda-feira (12), consolidou 16 pontos de audiência, 54% de participação e 45% em comparação com as demais semanas.

Essa foi a maior audiência da madrugada da Globo desde fevereiro de 2023. Mais da metade da população com televisões ligadas no momento estava acompanhando os desfiles do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. As apurações das escolas de samba do Rio de Janeiro também configuraram uma forte audiência, registrando 31 pontos, a maior desde 2020.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko