Reprodução Os atores processaram a empresa por cenas de nudez

Olivia Hussey e Leonard Whiting entraram com um processo na Justiça solicitando a reparação por consideraram um "acontecimento traumático" as cenas em que estão nus no filme Romeu e Julieta, lançado em 1968. Na época, eles tinham apenas 15 e 16 anos, respectivamente.

No início do ano passado, eles tinham tentado entrar com uma ação acusando a Paramount Pictures de exploração sexual e distribuição de imagens nuas de crianças.

Entretanto, o processo foi arquivado após um juiz afirmar que as cenas de nudez do filme não poderiam ser classificados como pornografia infantil. Além disso, a reclamação que eles apresentaram perdeu o prazo.





Pouco mais de um ano depois, eles retomaram o processo, que agora mantém a inclui a empresa Criterion Collections, que este em fevereiro deste ano tornou-se a responsável pela distribuição digital do longa.

De acordo com os documentos, Olivia Hussey e Leonard Whiting reforçam que suas imagens nuas estão sendo distribuídas ilegalmente. Eles argumentaram que eram adolescentes e foram supostamente enganados pelo diretor Franco Zeffirelli, uma vez que, ao assinarem o contrato, não teriam aceitado a exploração das imagens a não ser no negativo do filme.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo