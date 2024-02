Divulgação A atriz se desculpou com os demais colegas de elenco

Nos últimos meses, rumores de que Lilia Cabral perdeu a linha nos bastidores das gravações de Fuzuê começaram a circular nas redes sociais. Durante uma comemoração no set da novela das sete, a atriz citou os entreveiros e se desculpou, mas não deixou de reiterar que "não vou mudar".

"A gente só tem a agradecer mesmo. Desculpe qualquer coisa. Eu sei que vocês me amam, apesar dos berros, de mandar calar a boca. E o pior de tudo é que eu não vou mudar", disparou.

Recentemente, a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, divulgou que a atriz se irritou durante uma gravação. Após terminar sua fala, ela teria gritado com a equipe de produção por conta do "falatório" e se disse "saturada". O diretor Adriano Melo teria dado razão à artista.





Ela teria dito que a situação era uma falta de respeito com os atores e que nunca viu isso acontecer em quase 40 anos trabalhando na Globo. Segundo a publicação, Lilia Cabral ainda acusou um rapaz da produção de lhe dar as costas e ficar conversando.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko