Gisele Bündchen, de 43 anos, e o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35 anos, estão "profundamente apaixonados" e foram vistos aos beijos no Valentine's Day, na última quinta-feira (15).

De acordo com o site de notícias Page Six, uma fonte próxima dos dois afirmou que os dois estavam juntos em Miami, nos Estados Unidos, para celebrar o Dia dos Namorados no país. Eles estavam em clima de romance e foram flagrados na companhia um do outro pela vizinhança local diversas vezes.

Outra fonte admitiu que falar de "amor" ainda é cedo, principalmente por Gisele Bündchen ser uma pessoa mais reservada e difícil de se confiar, mas que "eles estão se vendo discretamente desde o verão".





Em 2023, meses após anunciar o fim de seu casamento com Tom Brady, a modelo foi vista ao lado do professor de jiu-jitsu. Na época, eles realizaram passeios e viagens pela Costa Verde, praticaram diversos esportes, como paddle boarding, e foram vistos juntos em um aeroporto.

*Texto de Júlia Wasko

