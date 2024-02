Reprodução A empresa de fast food optou por remover a publicidade do ex-ator

A nova publicidade do Burger King com a participação de Kid Bengala, onde ele é classificado como um "especialista em tamanho", fazendo referência ao seu órgão genital, não agradou o público. Após a repercussão negativa e inúmeras críticas, a rede de fast food optou por remover a propaganda.

"Eu que tenho propriedade para falar de tamanho, vim aqui falar desse exagero", disse Kig Bengala enquanto anunciava uma nova promoção da empresa em que dois lanches são vendidos por R$ 25. Na propaganda, ele ainda definiu o famoso sanduíche Whopper como "nada artificial" e "gigante que nem eu".

"O negócio é grande e não cabe na minha boca. Isso é vingança", brincou. "Isso é real, isso é exagero, isso é comida de verdade. O BK é fogo. Quem disse que tamanho não é documento, nunca viu esse exagero", acrescentou.





Nas redes sociais, internautas demonstraram seu descontentamento com a escolha do Burguer King e a rede de fast food deletou a propaganda com Kid Bengala. "Falta de imaginação faz isso. Tem que usar velhos bordões de conotação sexual, pois não conseguem criar nada novo", disparou um dos usuários do Twitter/X. "Muito homem dentro da sala de reunião dá nisso", comentou outro usuário.

"Não havia uma única alma na equipe que criou essa campanha para repensar a proposta?", questionou outro. "Bom, né? Crianças no BK perguntando aos pais: 'Quem é Kid Bengala?'", disse outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko