Reprodução Os cantores foram flagrados juntos em um estacionamento





Na última quinta-feira (15), Anitta e MC Daniel foram flagrados em clima de romance ao saírem da pré-estreia do filme Bob Marley: One Love, no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.





Após a sessão, destinada apenas para convidados, os dois deixaram o evento separados, mas se encontraram novamente no estacionamento. No carro de MC Daniel, os dois conversaram em um clima de intimidade e se despediram com um beijo. Para ver o momento romântico, clique aqui.

Anitta estava acompanhada de uma amiga no local. O funkeiro inclusive publicou uma foto ao lado da cantora e o registro chamou a atenção dos fãs, que logo já começaram a especular sobre um possível romance entre eles.





Em seu Instagram, MC Daniel publicou uma foto em seus Stories abraçado com Anitta e escreveu apenas um emoji de coração com as mãos. A artista, por sua vez, não republicou o registro em suas redes sociais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko