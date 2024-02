Reprodução O artista está se relacionando com a atriz da novela das sete

Quatro meses após o fim de seu casamento com Ana Verena, Fábio Assunção já seguiu a vida e está em um relacionamento com Isa Salmen. O ator, de 32 anos, passou o Carnaval ao lado da atriz de Fuzuê, de 32, em um chalé em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.



De acordo com o jornal Extra, o romance entre os dois já está de pé há algum tempo. A artista da novela das sete da Globo teria conhecido o ator ao contracenarem juntos na série Fim, lançada no ano passado pelo Globoplay. O casal protagonizou cenas quentes e chamou a atenção dos internautas.

Isa Salmen nasceu em São Paulo e é formada em Artes Cênicas. A atriz já participou de filmes e séries nos Estados Unidos e na Itália, é fluente em cinco idiomas e já visitou 86 países.





Seus últimos trabalhos na Record foram: Os Dez Mandamentos (2015), O Rico e Lázaro (2017), Amor Sem Igual (2019) e Gênesis (2021). Na Globo, ela integrou o elenco de Malhação: Viva a Diferença (2018), Além da Ilusão (2022) e Fim (2023).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko