Reprodução/Instagram O ator fará parte do elenco do teatro musical

Na última quinta-feira (15), Reynaldo Gianecchini foi anunciado como o mais novo integrante do espetáculo musical Priscilla: A Rainha do Deserto. A notícia não agradou os internautas, que resgataram suas últimas declarações polêmicas a respeito da comunidade LGBTQIAP+.



De acordo com a Folha de S. Paulo, a obra deve chegar aos palcos do Teatro Bradesco, em São Paulo, somente em junho. Na nova montagem da peça, que já teve uma montagem por aqui em 2011, Gianecchini interpretará Anthony, uma drag queen que decide viajar de ônibus pelo deserto australiano para o filho com quem não tem contato há anos.

Nas redes sociais, internautas criticaram a escolha e relembraram os últimos posicionamentos do ator. Em abril de 2023, ele afirmou que "jamais diria que eu não sou parte da comunidade LGBTQIAP+. Eu sempre falei que no mínimo eu sou simpatizante, eu sou uma daquelas letrinhas, dentro da minha sexualidade fluida, já falei tantas vezes então achei que isso estava bem explícito".





"Essa peça, eu sabia da importância pra mim de viver esse processo, de adentrar um pouco mais com um olhar mais atento, mais generoso para essa comunidade LGBT, que eu sempre fui muito simpatizante e eu mesmo já falei que a minha sexualidade é fluida, eu circulo muito bem ali, mas nunca me adentrei, no sentido assim, nunca fui frequentador de bares gays, boates... E não por nada, talvez eu não me via ali, escrito na testa, 'sou gay', sempre me achei amplo e aí achava estranho estar num lugar que todo mundo tava aparecendo na testa", disse em outra ocasião.

Em janeiro deste ano, um vídeo íntimo de Reynaldo Gianecchini passou a circular na web. Na gravação, ele estaria conversando com outro rapaz em uma videochamada enquanto se masturbava.

Além disso, a decisão de escalar o ator para o teatro musical não agradou o público. "Ele canta e dança bem?", questionou um dos usuários do Instagram. "Reynaldo não faz transformismo, não tem uma personagem no universo Drag. Não canta, não dança e, até onde sei, nunca subiu num palco de Teatro Musical", pontuou outro. "Ex-globais pegando trabalho dos profissionais que cantam e dança. Deve ser desanimador", disparou outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko