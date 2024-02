Reprodução/Instagram A equipe da jornalista oediu doação de sangue

A equipe da jornalista Nathalia Santos, baleada na Avenida Ayrton Senna no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (12), atualizou seu estado de saúde. Em seu perfil nas redes sociais, os responsáveis pediram doações de sangue para a profissional e informaram que "o estado da Nathalia é estável e a recuperação segue sendo bem-sucedida".



"Gostaríamos de pedir o apoio de todas e todos para impulsionar a campanha de doação de sangue! Desde já, agradecemos a preocupação e carinho, e informamos que o estado da Nathalia é estável e a recuperação segue sendo bem sucedida", publicou no Instagram.

"Deixaremos aqui todas as informações necessárias para impulsionar o reabastecimento do banco de sangue. Doe e compartilhe para ajudar. Sigamos juntos nessa!", acrescentou.





À Globo, a jornalista informou que teve uma boa percepção do próprio corpo e entendeu que uma das balas ficou alojada em seu quadril. "Estou sem o movimento dos pés ainda. Mas não é uma coisa que tá me preocupando ainda", relatou.

"Ele [seu marido] tirou a blusa, estancou o sangue e nem parou para pensar no que estava acontecendo. Ele só queria me socorrer. Foi conversando comigo até chegar no hospital para eu não perder os sentidos", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko