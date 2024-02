Divulgação A atriz permanece internada após uma infecção de urina

Aos 74 anos, Mamma Bruschetta permanece no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, para tratar um quadro infeccioso. No dia 12 de janeiro, ela foi internada na UTI cardíaca após sentir fortes dores no peito. Já no dia 29 de janeiro, onze dias após ter recebido alta hospitalar, ela precisou retornar ao sentir falta de ar, dor no peito e a pressão muito baixa.



Na última quinta-feira (15), o novo boletim médico informou que Mamma Bruschetta segue estável. Confirma o comunicado na íntegra:

"O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que a paciente 'Mamma Bruschetta' segue internada (em apartamento), em virtude de um quadro de infecção urinária. Já realizou tratamento antibiótico, com boa resposta clínica. No momento segue estável, consciente e contactuante, com função cardíaca normal, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. A paciente segue em processo de reabilitação e realizando exames complementares. No momento, não há previsão de alta hospitalar".







À coluna, o assessor da atriz esclareceu mais detalhes: "A Mamma está bem. Ela estava só para fazer um exame que ela precisa fazer, que é um exame de imagem, que é um de uma tomografia de contraste das veias coronárias, das veias do coração".

"Ela ia fazer ontem esse exame, daí ela não conseguiu fazer porque não deu certo. Não conseguia pegar a veia dela porque as veias dela, quando ela está internada, elas somem, ficam pequenininhas. E eles precisam injetar o contraste. Daí ela ia fazer hoje, eles iam colocar um acesso mais por dentro e maior para poder injetar o contraste. Dependendo como for esse exame, acredito que ela já tenha alta, que eles só estão esperando esse exame para ver se eles dão alta para ela ou não", acrescentou.

"O exame voltando 'ok', voltando bem, os médicos falaram que já dão alta para ela, então ela ia fazer hoje o exame. Acredito que até no final do dia ele já tem uma resposta do exame. Se der tudo certo, acho que ela já tem alta manhã, no máximo domingo ela já tem alta", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko