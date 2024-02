Reprodução/Twitter O ex-participante do reality show lançou um novo projeto

Na última quarta-feira (14), Victor Hugo, ex-participante do BBB 20, anunciou o lançamento de seu mais novo projeto: um reality show virtual que promete transformar não só a experiência do entretenimento, mas a tecnologia com a interação social.



Em suas redes sociais, o roteirista já atualizou suas informações como apresentador de A Bolha e revelou mais detalhes. "A Bolha está chegando com tudo! #ABolha Em maio, vai começar o bagaço! QUEM AMA REALITY, VEM QUE TEM", publicou no Twitter.

À revista Quem, ele informou que o programa contará com a participação de 20 escolhidos entre os 504 inscritos. Esses foram revelados em uma festa especial no dia 14 de fevereiro, em comemoração ao aniversário do ex-BBB.





O reality show estreia em maio, contará com duração de quatro meses e será realizado completamente online, onde os participantes serão desafiados semanalmente com dinâmicas em suas próprias cidades.

Para isso, devem realizar as gravações e enviar à produção, que avaliará antes de exibir ao público. A eliminação também será a cada semana pela votação dos internautas no Instagram. Além disso, todos poderão assistir à transmissão ao vivo em seu perfil na rede social e canal no YouTube.

"Toda segunda-feira, às 21 horas, os telespectadores poderão esperar pela eliminação, seguida da revelação das tarefas para a próxima semana (...) É uma nova forma de entretenimento interativo, na qual o público tem um papel crucial no destino dos participantes", explicou.

Desde o início das inscrições a atração conquistou uma grande atenção, consolidando 150 selecionados para as dinâmicas de entrevistas. Após isso, apenas 20 foram escolhidos e a votação pública recebeu 137 mil votos. Vale lembrar que até o momento os competidores não sabem qual será o prêmio.

"Nessa primeira edição eu queria que se inscrevessem pela vontade de jogar, se divertir e brincar (...) É um projeto que já tinha desde quando fiz o curso de cinema e roteiro na AIC. A ideia era inicialmente ir pra TV, mas como tenho um público bacana nas redes, adaptei e resolvi criar o Reality show 100% virtual (...) A intenção do reality é revelar talentos e personalidades na web. Teremos várias provas durante a temporada inclusive já digo de primeira mão: a primeira prova será 100% on-line e será de resistência!!! (...) A maneira como cada participante irá engajar sua torcida é o que queremos ver. Quem mais conquistar público, mais chances tem de ganhar o jogo", contou.

Na estreia da atração, os quatro integrantes mais votados entraram imunes em uma dinâmica chamada BOLHA-MESTRA: "A mais votada foi a Beatriz com 41,9% dos votos. Depois, Lívia (14,1%), Vitor (7,5%) e Ana Claudia (4,9%) completam os 4 mais votados que entrarão no programa imunes".

"Eu amo reality, amo BBB! O BBB mudou a minha vida. Haters são invejosos então quero dar mais alguns motivos de inveja pra eles. Tudo o que me aconteceu me tornou mais forte. Se eles queriam me destruir, me fortaleceram mais ainda (...) Estou conciliando tudo! Álbum com 12 músicas compostas por mim que vão ser lançadas em breve e trabalhando numa clínica de psicologia atendendo pais de crianças que são nossas pacientes. E à noite, sou 100% A Bolha!!! Amando minha nova fase!", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko