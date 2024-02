Divulgação A campeã da 23° edição do reality show da Globo processou os perfis responsáveis pelas ofensas

Amanda Meirelles acionou a Justiça e está promovendo um caça às bruxas aos perfis que a atacaram durante meses, e de forma gratuita, destilando ofensas pessoais, agressões e imputações ilícitas a ela no Twitter. A campeã do BBB 23 processou 15 perfis da rede social que a xingaram de diferentes maneiras, como "Peppa Pig", "sebosa", "porca", "fedorenta", entre outros adjetivos.



A médica lida com críticas desde quando entrou na casa mais vigiada do Brasil, mas em novembro optou por recorrer à Justiça. Em setembro, ela já havia aberto um Boletim de Ocorrência contra estes mesmos perfis, denunciando as ofensas e também os crimes virtuais dos quais se diz vítima.

O que mais incomodou a médica foram os comentários pejorativos sobre sua aparência física e hábitos de higiene. Por diversas vezes, essas páginas a chamaram de "porca" e a apelidaram de Peppa Pig, personagem de um desenho animado infantil que tem como protagonista uma porquinha da cor rosa.

"Cumpre ressaltar que as ofensas destinadas à autora, envolve-se contra a sua aparência, muitos comentários interligando-a com animal porco primeiro pela higiene e depois pelo tamanho", diz o advogado da campeã do BBB 23 no processo.





Entre as inúmeras ofensas, algumas foram destacadas no processo para que a Justiça tivesse uma breve noção da intensidade dos ataques. Aqui estão os exemplos mais chamativos: "Até parece que essa sebosa se movimenta", "Muito mais cretina essa Porca", "Imagina se vou querer um ser fedorento desse", "Peppa", "Sebosa dos infernos", "Não toma banho; não tem higiene bucal", "Imunda", "Deve ter um bafo horrível por conta dessa gosma que tem na boca", "Esgoto", "Nojeira e burrice", "Pernas gordas e brancas", "Dorminhoca", "Monstro", "Acamada, sebosa, nojo, fede", "Essa sebosa sempre foi medíocre", "Cretina horrorosa", entre muitos outros.

No dia 17 de novembro, um desses perfis colocou a imagem do sorriso de Amanda Meirelles como foto do topo de sua página no Twitter e incluiu uma frase dizendo: "precisa ir ao dentista, please". Uma dessas contas fakes é acusada de publicar mais de 7 mil tweets com ofensas direcionadas à ex-BBB



Com isso, seus advogados acusaram os perfis de crime de cyberstalking, injúria, perseguição e dano emocional, e solicitaram a exclusão das contas e das publicações ofensivas. Além disso, também pediram os dados de conexão e acesso dos perfis para o Twitter, que também é ré na ação. Amanda quer saber quem são as pessoas que estão escondidas por trás destes perfis falsos para processá-los individualmente por danos morais.

Por fim, a campeã do BBB 23 colocou o prazo de 24 horas para os acusados cumprirem a ordem, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil, e solicitou que os 15 perfis listados arquem com os pagamentos das custas processuais, honorários advocatícios, no importe de 20% e demais despesas processuais.

No processo, o juiz Fabio In Suk Chang deferiu a tutela de urgência para os responsáveis excluírem as postagens, determinou o Cumprimento no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500, e solicitou a quebra de sigilo dos perfis do Twitter.



Alguns dos perfis falsos listados no processo já foram desativados, e todas as publicações acabaram deletadas da rede social.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko