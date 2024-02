Reprodução/Instagram Murilo Dias foi filmado preparando um cigarro suspeito em uma festa de Carnaval





Olha só que cena curiosa: o influenciador Murilo Dias, que causou uma enorme polêmica em sua passagem pelo reality show A Grande Conquista, da Record, curtiu bastante o Carnaval Boa Viagem, em Pernambuco, e não se intimidou com os olhares e câmeras em sua direção enquanto "bolava" um cigarrinho suspeito para relaxar com suas amigas no meio da festa.







No vídeo abaixo, obtido com exclusividade pela coluna, o rapaz está bastante concentrado preparando o fumo, enquanto um grupo de mulheres o rodeia esperando ele terminar a "obra de arte". As cenas foram captadas na última segunda-feira (12).



Amigos da coluna que estiveram no local relataram que o aroma do cigarro era bem conhecido, parecido com o de uma erva queimada, e com traços fortes e marcantes. Pela concentração de Murilo no preparo, deve se tratar de um produto que ele aprecia.



O influenciador ganhou fama inicialmente por protagonizar cenas de sexo no reality show Soltos em Floripa, do Prime Video. No ano passado, ganhou espaço em rede nacional ao integrar o elenco da primeira temporada de A Grande Conquista. E protagonizou um novo escândalo ao engatar um namoro com Victoria Macan, que havia entrado no programa em um relacionamento de longa data com outro rapaz.

Logo após o fim do reality show da Record, eles ficaram apenas mais algumas semanas juntos e anunciaram o término do namoro. Assita ao vídeo de Murilo preparando seu cigarrinho na festa de Carnaval:

Murilo Dias, ex-participante de reality da Record, preparando cigarro suspeito em festa pic.twitter.com/nAL1qWyFbp — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) February 15, 2024