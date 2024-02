Fernando Frazão/Agência Brasil Elenco do Sem Censura reunido em torno de Cissa Guimarães





Prestes a estrear uma nova fase na TV Brasil, o programa Sem Censura acaba de definir seu time completo de debatedores. Além de ter Cissa Guimarães no comando da atração --uma das mais longevas da nossa televisão--, quem acaba de se juntar ao coletivo são Rodrigo França e Dadá Coelho, ambos com passagens pela Globo.







França é ator, diretor e roteirista, e começou a emplacar trabalhos na Globo após sua participação no BBB 19. Na líder de audiência, recentemente atuou no especial Humor Negro, e nas séries Arcanjo Renegado e Veronika.

Dadá também é atriz e roteirista, além de apresentadora e humorista. Durante anos integrou o elenco do Amor & Sexo, da Globo, e atuou em novelas da casa, como Flor do Caribe. Recentemente, integrou o elenco do reality show LOL: Se Rir, Já Era!, do Prime Video.

Além dos dois, estão no time de Cissa a jornalista cultural e radialista Fabiane Pereira, o jornalista Murilo Ribeiro, conhecido como Muka, e mais duas apresentadoras que já pertenciam ao elenco da TV Brasil: Katy Navarro, que já comandou o Sem Censura em outras temporadas, e Bia Aparecida, cantora, jornalista e também apresentadora de atrações musicais da emissora.





O Sem Censura está na grade da TV Brasil desde 1985, quando estreou com Tetê Muniz como apresentadora, mas ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle na bancada, que apresentou o programa entre 1996 e 2016. O Sem Censura promovia debates políticos e era diário, passando a ser semanal desde 2021, e retorna repaginado em 2024 com a apresentação de Cissa Guimarães.

A nova versão do programa estreia em 26 de fevereiro.