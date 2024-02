Reprodução/Instagram Key Alves entrou de penetra em área VIP e provocou constrangimento





Key Alves conseguiu provocar uma situação pra lá de constrangedora em um camarote no Carnaval de Salvador na madrugada de domingo (11) para segunda-feira (12): sem convite e sem credencial, ela se aproveitou dos acessos de sua irmã gêmea, Keyt Alves, para entrar de penetra em um espaço VIP, no qual ela jamais poderia ter acessado, e irritou profundamente os organizadores.







O climão provocado pela ex-BBB ocorreu dentro do Camarote Brahma. E no interior dele havia um espaço da Aposta Ganha, maior patrocinadora do Carnaval baiano, direcionado somente aos "vipões", e não era qualquer um que poderia entrar ali. Como Keyt Alves é embaixadora da casa de apostas, ela precisava estar neste ambiente e tinha direito a levar apenas um acompanhante. A escolhida foi Karina Caetano, sua mãe.

Mas Key Alves deu seu jeitinho, conseguiu driblar a segurança e invadiu o espaço. Na hora em que os chefões da casa de apostas a viram ali dentro, rapidamente foi traçada uma estratégia de gerenciamento de crise, já que de todas as pessoas presentes no Camarote Brahma, a única que jamais poderia estar ali era a ex-BBB.



O motivo para este estado de alerta geral é um só: Key foi embaixadora desta casa de apostas e acabou demitida por conta de seu baixo rendimento. Sua saída foi um tanto quanto ruidosa e ela se tornou persona non grata na empresa. Atualmente, a ex-BBB é garota-propaganda da Blaze, concorrente da Aposta Ganha que está sob a mira do Ministério Público e da Polícia por praticar alguns crimes no Brasil.





Para evitar uma situação mais constrangedora, a equipe do espaço "vipão" optou por não expulsá-la, mas ficou em sua cola. Além de monitorar os passos, suas redes sociais entraram no radar dos assessores. Caso ela fizesse alguma publicidade para a concorrente ali no ambiente, o tom mudaria e Key seria retirada de qualquer maneira e imediatamente.

O comentário no ambiente era sobre a coragem de Key em invadir o espaço sabendo que ela não era bem-vinda ali. Soou como uma provocação um tanto quanto infantil. Algo bem previsível em seu comportamento, segundo quem a conhece.

Mas a ex-BBB percebeu que o ambiente não estava favorável e que as pessoas do "Vipão" estavam visivelmente incomodadas com sua presença, e ela logo deu no pé, ficando na companhia de Cezar Black e Kally Fonseca na área geral do Camarote, sem nenhum tipo de privilégio.

A coluna conversou com a assessoria de imprensa da Aposta Ganha, e todas as informações aqui relatadas foram confirmadas pela empresa.

Uma informação extra: Key não havia sido convidada nem pelo Camarote Brahma para estar ali naquela data. Assim que chegou no espaço, ela deu um jeito de conseguir as credenciais para ficar no ambiente geral, sem nenhuma regalia. Apenas no dia seguinte, na madrugada de segunda (12) para terça (13), é que ela entrou na lista de convidados e até ganhou um destaque nos Stories do Instagram do camarote.



Ela chegou a postar nos Stories que tinha conseguido um "camarim exclusivo" no Camarote Brahma para descansar e colocar gelo em seus joelhos. O tal do camarim, na verdade, era uma sala sem nenhum tipo de luxo ou requinte, usada por diversos membros do staff do camarote para descansos curtos. Ou seja, ela vendeu mais uma história que não condiz com a realidade.