Reprodução/Instagram Os dois jornalistas bloquearam os comentários na rede social

Após assumirem um relacionamento na última segunda-feira (12) e serem massacrados nas redes sociais, Marcelo Courrege e Carol Barcellos desativaram os comentários de suas fotos no Instagram. O casal causou revolta entre os internautas após confirmarem o namoro, fruto de uma traição que colocou fim no casamento do jornalista com Renata Heilborn.



A foto do casal continua publicada nos perfis de Marcelo Courrege e de Carol Barcellos em seu Instagram, mas os comentários foram desativados. O jornalista impossibilitou a ferramenta somente na publicação em questão, já a repórter desativou todas as suas postagens.

"Você quer me ouvir cantar em Yanomami… Pra postar no seu perfil. Entre aspas e negrito, o meu choro, o meu grito… Nem a pau, Brasil.” Lindo samba do Salgueiro. Linda noite", escreveu o comunicador na legenda.

Renata Heilborn trabalhou na Globo entre 2014 e 2023, quando em julho saiu da emissora. Na época, os dois ainda eram casados, mas logo após sua saída surgiram rumores de que seu marido e Carol Barcellos estavam se envolvendo.

De acordo com o jornalista Leo Dias, a ex-funcionária da emissora descobriu a traição por meio de um carro de aplicativo. Marcelo Courrege informou que seu pai estava doente e iria visitá-lo sozinho, mas, na verdade, estava indo visitar sua atual namorada, que inclusive foi madrinha de casamento dos dois.

Como tinha o costume de compartilhar a localização em suas viagens em carros de aplicativo com a até então esposa, ele se esqueceu de desativar essa opção. Renata Heilborn recebeu uma notificação e percebeu que ele não estava na casa do pai, e sim na da amiga. Ao chegar em casa, ela o confrontou e colocou fim no casamento.

Em suas redes sociais, a jornalista abriu o jogo sobre o término do relacionamento e admitiu que foi traída: "Descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento (...) Casamento, aliás, que não era perfeito. Longe disso. Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga - daquelas confidentes e que eu convivia diariamente".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko