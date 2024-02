Reprodução/Memória Globo A jornalista acertou a campeã deste ano pela terceira vez

Neste ano, Lilia Teles foi escalada para cobrir a quadra da escola de samba Viradouro, em Niterói, no Rio de Janeiro, e colocou a expectativa do público nas alturas ao acertar a campeã do Carnaval pela terceira vez consecutiva. Em 2023, ela foi designada para acompanhar a Imperatriz Leopoldinense, que levou o troféu. Um ano antes, ela estava na quadra da Grande Rio, em Caxias, quando a mesma foi campeã pela primeira vez.

Nas redes sociais, internautas já acreditavam que a Viradouro seria consagrada vitoriosa logo após o anúncio de Lilia Teles. "A escola que a Lilia Teles estiver na quadra será campeã", disse um dos internautas no Twitter/X.

"Queria ser pé-quente que nem a Lilia Teles", comentou outro usuário. "E mais uma vez ela, a maior do telejornalismo carioca. Lilia Teles sendo a pé-quente. Ano que vem vai para a quadra da Beija-Flor, por favor", disparou outro. "Não tem jeito! Agora é 100% confirmado. A escola que a Lilia Teles estiver na quadra será a campeã. Impressionante como ela é pé-quente e tudo", pontuou outro.





Durante a abertura do telejornal RJ 2, a âncora Ana Luiza Guimarães brincou com a situação: "Ela é pé-quente e está lá na quadra da Viradouro".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko