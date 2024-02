Reprodução/Instagram O apresdentador poderá ser preso por se aproximar da ex-mulher

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está investigando se Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, violou a medida protetiva da Lei Maria da Penha. A liminar impede que o empresário se aproxime da apresentadora, mas ele permaneceu na portaria de seu condomínio em Itu, no interior de São Paulo, de tocaia.

"Na última terça-feira (13), após finalizar o encontro com o filho, Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador", informou a nota de sua assessoria.

"Importante mencionar que Alexandre Correa é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente; e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023 (...) Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física", concluiu.





De acordo com um site do UOL, os advogados da apresentadora denunciaram a suposta violação da medida protetiva no processo de violência doméstica movido pela apresentadora.

O empresário tem o direito de visitar o filho a cada 15 dias, com esquema de revezamento com Ana Hickmann em feriados. Entretanto, por conta da liminar, o empresário deve permanecer a 500 metros de distância da comunicadora e quem busca a criança é o pai de Alexandre Correa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko