Na última quarta-feira (14), Luiza Brunet abriu o jogo sobre a traição que derrubou sua filha, Yasmin Brunet. Recentemente, a modelo contou no BBB 24 como descobriu a pulada de cerca de um ex-namorado e a revelação chamou a atenção de sua mãe.



Em uma conversa com Wanessa Camargo e MarcUs Vinícius, a participante do reality show da Globo admitiu que descobriu a traição pouco antes de entrar na passarela e chorou durante o desfile, mas não revelou a identidade do rapaz.

"Fiquei tão surpresa quanto os telespectadores. Este é um tema tão recorrente na vida das mulheres em geral. As decepções amorosas hoje em dia se tornaram algo muito normal e corriqueiro. É muito difícil você confiar em um relacionamento fechado em que você possa se sentir realmente segura e se doar 100%. O coração sofre muito com essa decepção, e você deixa de confiar nos relacionamentos futuros", disse Luiza Brunet ao jornal O Globo.





"Considero isso um abuso e uma falta de respeito. Quando você pega uma traição é muito doloroso para todo mundo. A surpresa que eu tive de ela falar é porque muitas mulheres não falam sobre isso por vergonha. Parece que isso as diminui. É como se a causa da traição fosse ela por algum motivo, mas não existe motivo. Imagino que muitas mulheres pensaram: 'Nossa, eu passei por isso também, que legal que ela está falando. Até a Yasmin passou por isso'", acrescentou.

"Quando eu falo 'toda mulher', eu me incluo também, incluo a Yasmin e as mulheres no geral. Obviamente ela ficou muito decepcionada. É um sentimento compartilhado com mulheres de todo o planeta. Traição em geral é uma coisa horrorosa. Ainda mais quando é de um homem que você ama, com quem conviveu, compartilhou. Esperava que fosse seu parceiro, e você tem uma decepção dessas. É uma coisa extremamente danosa", concluiu.

