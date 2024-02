Reprodução Os agentes aproveitaram as comemorações para prender as suspeitas

Na última quarta-feira (14), a Polícia Nacional do Peru aproveitou o Valentine's Day para realizar uma operação contra duas suspeitas de tráfico de drogas em Lima, no Peru. Um dos agentes se fantasiou de ursinho de pelúcia e atraiu as mulheres para fora de casa com balões de coração e um cartaz romântico. Após isso, avançou contra uma delas e a imobilizou, enquanto outros policiais correram para auxiliar.



"Nossas suspeitas não esperavam, foi uma operação surpresa para elas", disse o policial responsável pela fantasia. Na residência, os agentes encontraram mais de mil pacotes com drogas que foram apreendidos.

"Aproveitando o dia de amizade, o dia do amor, policiais se disfarçaram de 'Terna', a ursinha. As mulheres foram persuadidas a sair de casa por meio de um presente falso trazido por ela que seria de um admirador secreto", disse Walter Palomino, coronel da Polícia Nacional peruana.





A operação aconteceu em San Martin de Porres, em Lima, no Peru, e as duas mulheres, mãe e filha, foram presas e acusadas de tráfico de drogas. A ideia dos agentes ficou conhecida como O urso de amor pela segurança: "Se ele te ama, não vai te deixar cometer um crime!", escreveu a polícia peruana no Twitter/X.

Não é um meme!



Um policial peruano se disfarçou de urso no Dia de São Valentim para prender narcotraficante. pic.twitter.com/YmDQ9m9onr — Beta Bastos (@roberta_bastoss) February 15, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko