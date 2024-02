Reprodução O ator cantor ofereceu uma recompensa para quem encontrar a atriz

Nesta quinta-feira (15), Douglas Sampaio usou suas redes sociais para desabafar sobre as acusações de agressão feitas por sua ex-namorada, Jeniffer Oliveira. O cantor foi inocentado e a Justiça está atrás da atriz, que não foi encontrada até o momento. Com isso, ele ofereceu uma recompensa para quem encontrá-la.



"Olá pessoal, gostaria de saber onde essa criminosa mora. Ela precisa pagar o que me deve. Alguém pode me ajudar? RECOMPENSA 1.000,00. Não conseguimos ter o pagamento por falta de endereço incorreto há mais de 3 anos, mas como ela voltou a ativa no Instagram, gostaria MUITO de saber onde as parcerias conseguem contato. A Jeniffer não pode ficar impune. Nossas leis infelizmente são péssimas. Mas vou até o final", disse em seus Stories do Instagram.

"Essa outra bandida também vai ter o que lhe espera. A encontrei com seu esposo (nada a ver com a situação) numa pré-estreia como se nada tivesse acontecido. Que nojo! Tua hora vai chegar Rayanne… Estou revoltado! Bandida!", explicou sobre Rayanne Morais, que também fez acusações contra ele.

"Essas mulheres simplesmente se aproveitaram de uma lei que foi criada pra ajudar mulheres que de fato sofrem. Mentiram judicialmente e andam assim como se nada tivesse acontecido? O que você faria no meu lugar? Cadê o #mexeucomumamexeucomtoda?", completou.

Em seu feed no Instagram, ele também publicou um longo desabafo contando mais sobre a situação: "São alguns anos onde eu acabei me prejudicando por conta de falsas denúncias, né? De se aproveitar de uma lei, que é a Maria da Penha, para que se ganhe o holofote, ganhe engajamento, que ganhe evidência (...) O suposto caso foi 2016, se eu não me engano, foi quando a gente estava se separando? No dia seguinte, que eu tinha sido acusado de cárcere privado e agressão, meu irmão e meu primo estavam dormindo na minha casa, né? A minha sorte foi essa, porque se ela tivesse me acusado e se não tivesse ninguém lá, provavelmente eu não estava aqui contando esse vídeo, né?".

"E as coisas não ficaram legais porque a partir daí o meu psicológico ficou completamente destruído, né? (...) Então, assim, quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque tem outras pessoas, não envolve só a pessoa que você está tá querendo falar que fez tal coisa. Existem outras coisas, existe minha família que foi ameaçada (...) E agora voltando a falar sobre a Jennifer, ela aproveitou essa minha fragilidade, onde eu tinha uma imagem fragilizada e ela me acusou de agressão dentro da casa do Coco Mambo (...) Eu acho que o circo estava sendo armado para mim, eu não sabia (...) É muito difícil você estar certo e as pessoas não te ouvirem. É muito difícil você querer justiça e as pessoas não te darem oportunidade", pontuou.

"Quando isso aconteceu na segunda vez com a Jennifer, eu estava sendo ameaçado de morte, eu estava sendo ameaçado porque eu morava ali perto do Projac, né, que a Globo é, as pessoas diziam que iam me pegar, que iam me bater no mercado, um outro amigo meu, falecido Marcelo, tinha que levar comida pra mim, né? Então, assim, eu não tinha o que fazer, eu tinha que contar com as poucas pessoas que sabiam de fato quem eu era, e essa inverdade foi espalhada de uma forma maldosa no qual eu passei períodos da minha vida, loucos assim, tentando me encontrar. Me afundei em droga? Me afundei em droga depois", acrescentou.

"E aí a gente começa a se perder, perder a identidade. Eu perdi a minha identidade, eu não sabia mais quem eu era. Tentei me matar algumas vezes. Me tranquei num quarto de hotel e bati a cabeça. Eu me socava, eu me punia por algo que eu não fiz. Só que depois disso tudo ter sido esclarecido, de que eu não fiz nada, eu gostaria muito de uma reparação (...) Eu só estou postando isso aqui porque realmente estou muito chateado com ela não pagar uma indenização. É bizarro ela não se retratar. A outra também (...) Eu estou falando de 7 anos tentando me reparar. Estou falando de 7 anos com trauma", concluiu.

Em junho de 2018, Jeniffer Oliveira recorreu ao perfil no Instagram para relatar uma briga que teve com Douglas Sampaio: "Eu fui agredida e demorei para entender o que estava acontecendo. Eu não ia denunciar, eu não ia contar para ninguém. Eu me senti culpada! Infelizmente, muita gente passa por isso, por agressões até piores do que essas e que não dão em nada. Eu resolvi lutar pelos meus direitos, eu resolvi me expor e resolvi me abrir aqui para vocês".

Na mesma época, Rayanne Morais defendeu a atriz e contou que sofreu agressão do ex-noivo. "Para os que julgam ou já julgaram. Eu também fui vítima de agressão. Fui muito julgada e muitos desacreditaram, mas não deixei que o meu medo e a exposição me calassem. Ganhei a medida protetiva e tenho a lei, a justiça ao meu favor me protegendo. Não foi fácil, ficar em uma posição de ser julgada por muitos que não faziam ideia do que tinha acontecido e não sabem a gravidade de uma agressão, até que ponto pode chegar… Muitas vezes até em morte, mas consegui. Infelizmente hoje a @jeniffer_oliveirareal trouxe a verdade a tona também", pontuou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko