Reprodição A participante correu pelada para atender o big fone

Enquanto os participantes do BBB 24 não tomam banho sem roupas ou completamente pelados, a versão argentina do reality show mostrou que tudo vale quando querem atender o Big Fone. Na última semana, uma das participantes do Gran Hermano saiu correndo pelada do banheiro para atender a ligação.



O programa, exibido pela emissora Telefe, também conta com o tão sonhado Big Fone. Assim como no Brasil, os participantes dão a vida para conseguir atender a ligação antes dos mais brothers.

No Gran Hermano, a participante Fúria Scaglione saiu correndo do banheiro pelada para cumprir a missão. Para piorar a situação, ela ainda precisou enfrentar toda a dinâmica anunciada pelo telefone ao lado dos demais participantes.





Ao sair correndo, ela ainda tentou esconder as partes íntimas na frente com a mão, mas a situação viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko