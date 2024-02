Reprodução O ator se hospedou em uma mansão com a coach fitness

No último sábado (10), André Marques foi fotografado aos beijos com Cat Medeiros em cima de um trio elétrico em Salvador, na Bahia. O apresentador está hospedado em uma mansão na Praia do Forte e levou a coach fitness para passar alguns dias ao seu lado.



De acordo com o jornal Extra, o novo casal está curtindo as festividades ao lado de amigos, entre eles Raquel Baroni, chef de cozinha, e a empresária de André. Os dois trocavam comentários e curtidas nas redes sociais desde setembro do ano passado, e ela inclusive o chamou de "mozão" em uma publicação.

Cat Medeiros publicou uma foto chegando na mansão para descansar pós-carnaval. A paraibana é coach fitness, influenciadora e conta com mais de 21 mil seguidores no Instagram.





Em suas redes sociais, ela incentiva outras mulheres a seguirem um estilo de vida mais saudável e mostra seu dia a dia com exercícios e receitas fits. "Ajudo mulheres a descomplicarem a vida fitness", escreveu em sua biografia na rede social.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko