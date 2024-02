Reprodução/SBT Raul Gil ficou fora da nova vinheta do SBT





O SBT deixou para lançar sua vinheta com as novidades da programação de 2024 em pleno sábado de Carnaval, apresentando as recentes contratações e também frisando a permanência de veteranos na grade. Apenas um nome ficou de fora e sequer apareceu ou foi citado por um segundo: Raul Gil. O fato acendeu o alerta dos fãs que começaram a especular sobre sua saída.







Afinal de contas, Raul foi demitido do SBT? Motivos para esta dúvida não faltam, já que a maior parte das contratações ocupará espaço na grade de sábado, como Virginia Fonseca, Luccas Neto, Tirullipa e Lucas Guimarães, reduzindo ainda mais o tempo de arte do veterano. Mas a coluna foi atrás da resposta oficial e te conta agora.

Raul Gil não foi demitido e tampouco sairá do SBT. Primeiramente porque se trata de uma ordem de Silvio Santos, que tem uma amizade de longa data com o apresentador e já deixou avisado às filhas --que hoje chefiam e tomam decisões sobre tudo na emissora-- sobre a proibição de ruptura de contrato com o "vovô Raul".

Então por qual razão ele ficou de fora? Nossas fontes no SBT relataram que a vinheta lançada no fim de semana foi focada no mercado nacional e distribuída para todas as praças. E como Raul Gil ocupa uma faixa da programação que é local e seu programa não é exibido em todo o país, ele ficou de fora.





Na nova vinheta estão apenas os programas e produtos que terão exibição em todas as emissoras e afiliadas do SBT. Embora Raul Gil esteja presente em muitos Estados do país, seu programa é um produto opcional para as parceiras de rede, e algumas praças optam por exibir no horário atrações próprias.

A assessoria de imprensa do SBT disse à coluna que uma nova chamada, focada especialmente em São Paulo, será feita. E nela, Raul Gil estará presente. Portanto, não há demissão em vista ao apresentador. Assista ao material divulgado pela emissora: