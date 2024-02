Divulgação Os responsáveis foram presos em flagrante no Rio de Janeiro

No último domingo (11), em meio a toda festividade de Carnaval no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, duas pessoas responsáveis por um dos camarotes do evento, o Lounge Sapucaí, foram presas em flagrante. O motivo? A comida servida era armazenada e preparada em um banheiro.



A dona do buffet e o responsável pelo espaço foram presos após uma operação do Ministério Público Estadual com agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) e policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova). Os dois foram alvos de denúncia e cerca de 500 quilos de alimentos foram descartados.

A promotora Rosemary Duarte, que participou da operação, admitiu que nunca tinha visto nada igual: "Deu nojo. Mas a atuação do MP foi fundamental para zelar pela saúde dos frequentadores da Sapucaí".





O camarote em questão estreou neste ano pela primeira vez no Sambódromo e seu espaço estava no Setor 13. Ao O Globo, a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) informou que os responsáveis não obtiveram autorização para se instalarem no banheiro e o mesmo estava sendo utilizado de maneira irregular.

Fiscalização flagra camarote no Sambódromo armazenando e fazendo comida em um banheiro. pic.twitter.com/ttKJzDzkzw — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) February 12, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko