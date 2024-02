Reprodução/SBT/Lourival Ribeiro A emissora definiu qual será o título que irá substituir a novela infanto-juvenil

O SBT fará mais uma mudança em sua programação em março. Além das atrações inéditas que estão por vir, a faixa vespertina de novelas também sofrerá alteração. Com o fim de Chiquititas se aproximando, a emissora de Silvio Santos já bateu o martelo sobre sua substituta, e a coluna te conta em primeira mão o nome da escolhida.







E quem entrará na programação será Carinha de Anjo, que será reprisada pela segunda vez na emissora. Ela foi exibida originalmente entre novembro de 2016 e 6 de junho de 2018, e conta com 403 capítulos. Caso o SBT mantenha todos os episódios na grade, a novela só sairá do ar no final de 2025 ou início de 2026.



Na pandemia de Covid-19, quando o SBT precisou reduzir drasticamente a produção de conteúdo original, Carinha de Anjo foi reprisada entre 4 de outubro de 2021 e 10 de agosto de 2022, com apenas 233 capítulos, mas ocupou a faixa noturna por conta da paralisação das gravações da segunda fase de As Aventuras de Poliana.

A coluna apurou que o SBT fará uma "dobradinha" com a reta final de Chiquititas na nova reprise de Carinha de Anjo. A partir de 4 de março, a partir das 13h, a novela protagonizada por Lorena Queiroz será exibida minutos antes da trama das crianças do orfanato. Essa sequência, no entanto, será exibida até 15 de março somente em São Paulo, Porto Alegre e Belém.

A partir de 18 de março, Carinha de Anjo assumirá a faixa das 13h30, e terá exibição para todo o Brasil. A coluna procurou a emissora, mas até a publicação deste texto não tivemos um retorno.