Divulgação O programa conta com treze episódios e cada vez mais relíquias

O programa Aberto Para Compras estreou no History em 22 de janeiro e os antiquaristas Sergio Longo Junior, Luciana Coutinho e Cláudio Claudino mostraram todos os detalhes de como foi viajar por diferentes cidades brasileiras em busca de antiguidades e até preciosidades escondidas. Em entrevista à coluna, Luciana admitiu qual foi o item que mais chamou sua atenção.



"O meu item, lá no fim, foi o item literário de arte e diversão para adultos. É o que eu posso falar. É uma compra surpreendente. Vale a pena vocês ficarem até o fim para ver", admitiu a especialista.

"Se vale fazer um parênteses, eu fiquei assim, com bastante inveja por essa aquisição da Lu, porque realmente ela comprou algo assim, muito raro, entendeu? Existem pouquíssimos no mundo, provavelmente no Brasil, que está na América Latina, é o único exemplar", explicou Sergio Longo Junior.

"E é uma coisa assim que nos surpreendeu e vale a pena o pessoal acompanhar. Claro que teve muitos outros, mas esse da Lu é algo assim extremamente especial e uma coisa que a gente não esperava encontrar, né?", acrescentou.







Ao longo dos episódios, o trio descobriu não somente relíquias, mas pessoas que possuem objetos impressionantes. O grupo saiu de São Paulo em uma kombi em direção ao Rio de Janeiro. Durante os dias, ainda passaram por diversos bairros da capital, cidades do interior e até mesmo no litoral paulista.

"Aberto Para Compras corresponde a um desejo antigo de atender a alta demanda da audiência brasileira por esse tipo de atração; além disso, é livremente inspirada em séries de sucesso do History, como Caçadores de Relíquias e Trato Feito", afirmou Karen Santiago, diretora de Programação e Conteúdo do History.

De acordo com Sergio, ele ainda foi abandonado por Luciana e Cláudio durante as gravações: "Em determinada cidade, dois dos nossos amados apresentadores simplesmente me abandonaram na cidade. E como se trata de um reality mesmo, pra gente não tinha roteiro. A gente não sabia quem vinha ou que peça vinha, tudo era muito espontâneo".

"Meus amigos simplesmente decidiram ir para uma outra cidade e me deixaram para trás. Mas acompanhem o Aberto para Compras, porque eu tratei de me vingar assim que eu tive oportunidade. Então o Aberto para Compras também tem intrigas e um monte de coisa que faz toda a diferença dos programas já conhecidos e formados tradicionais", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko