Reprodução/Globo/Paulo Belote A participante do BBB 24 entupiu o vaso mais uma vez

No último sábado (10), durante o Almoço do Anjo, Raquele contou para Giovanna, Isabelle e Michel que Alane Dias entupiu mais uma vez o vaso sanitário do banheiro do BBB 24. A sister já havia provocado outros "acidentes" na casa mais vigiada do Brasil e isso virou motivo para ofensas por parte de Fernanda Bande.



"Fiquei com um dó da Alane. Ela entupiu o vaso de novo", contou Raquele. "Ah, eu vi isso. E ela tomou 'atenção' junto com a Anny por causa disso", disse Giovanna.

"É porque as duas estavam lá dentro [do banheiro], e não pode. Tadinha. Aí ela acordou a Anny. 'Só você pode me ajudar, amiga'. 'O que foi?'. Ela disse: 'Vai pegar o desentupidor pra mim?'. Ela ficou com vergonha, tadinha", acrescentou a doceira.

"Gente, mas esse vaso daqui, não é possível...", completou a nutricionista. "E já deixou o desentupidor lá [em um dos banheiros] por causa dela, e ela vai no outro", completou Michel.







E essa não é a primeira vez que a participante do reality show da Globo entope o vaso. Logo na primeira semana de confinamento, Alane contou com a ajuda dos brothers para limparem o sanitário. No começo deste mês, o vaso do banheiro Quarto Fada também foi entupido.

Apesar de muitos tratarem a situação como cômica, Fernanda Bande relembrou esses "problemas" durante uma briga com Alane Dias. "Não vou bater palma para palhaça. Quer chorar, chora bonequinha. Vai entupir o vaso", disparou a sister.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko