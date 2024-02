Reprodução/Globo Dona Formiga é uma das integrantes do The Masked Singer Brasil





Já virou tradição aqui nesta coluna a revelação antecipada da identidade dos participantes do The Masked Singer Brasil. Desde a primeira temporada reunindo informações soltas pelos mascarados e também com o auxílio de nossas fontes, temos apresentado as provas de quem são os famosos por trás da fantasia, e hoje chegou a vez de Dona Formiga, que deve se despedir muito em breve da competição.



Na semana passada, nós já revelamos aqui os nomes de algumas famosas que estão no elenco , e o desta apresentadora estava na lista. E agora vamos apresentar todas as provas de que ela é a pessoa por trás da simpática Dona Formiga. Portanto, caro leitor, se você não quer saber a resposta, pare a leitura por aqui, ok?





A intérprete da personagem é Tati Machado! Embora a edição tenha tentado fazer um esforço gigante para confundir a percepção do público, colocando um sotaque mineiro e inserindo a Dona Formiga num contexto de culinária, algumas pontas ficaram soltas e o enigma rapidamente decifrável.

O fato da Formiga estar envolvida no universo da culinária se dá pelo fato de Tati ser integrante fixa do Mais Você, e por diversas vezes participou dos momentos de culinária ao lado de Ana Maria Braga, provando receitas indicadas pelo matinal.



Mas a torta de limão que a personagem ensinou, na verdade, é um trocadilho para "torta de climão", expressão muito usada por ela na hora de comentar spoilers de novelas em suas participações no programa, e até mesmo confusões que rolaram no Big Brother Brasil. Sem contar que a própria Tati já foi vítima de uma "torta de climão", como no dia em que Ana Maria quis saber sobre a vida sexual da colega.

Outra dica da personagem foram as dancinhas que ela fez durante a execução da receita e também ao final do vídeo de apresentação. Tati Machado viralizou no programa Encontro ao dançar o hit Vai Novinha An An An, música do DJ Dyamante e Mano Walter. Após a performance espontânea proliferar nas redes sociais, Patrícia Poeta a colocou para ensinar a coreografia para ela, ao vivo, no dia seguinte em seu matinal.

Mais uma pista: Dona Formiga é fofoqueira. Embora Tati faça apenas as "fofocas do bem", sem entrar em polêmicas, é esse o cargo que ela ocupa nos dois matinais da Globo, sempre contando notícias dos famosos da casa.

"Enquanto a gente espera o recheio, deixa eu contar uma prosa "procês". Porque prosa é sempre bom. Vocês sabiam que o Paulo Vieira... Me empolguei tanto nas fofocas que esqueci de terminar a torta de limão", disse a personagem.

Em sua primeira apresentação no The Masked Singer, Tati cantou um medley de Hey, Mickey (hit de 1982 da cantora Toni Basil) e Não É Proibido, de Marisa Monte, lançada em 2008. As duas músicas têm contextos infantis que remetem o início da carreira de Tati Machado na TV. Para quem não sabe, ela fez algumas participações especiais no Gente Inocente (2000-2002), da Globo, quando tinha apenas 9 anos de idade.



Por fim, a Dona Formiga deu a seguinte deixa no palco logo após cantar sua primeira música: "Não posso deixar meus clientes sem os docinhos diários da Dona Formiga". Os clientes são os telespectadores. E os docinhos são as notícias sobre Big Brother Brasil, novelas e outras fofocas dos bastidores da Globo.

Reprodução/Globo Tati Machado em sua participação no programa Gente Inocente