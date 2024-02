Reprodução/Instagram - 24.01.2023 Caio Afiune participou do BBB 21 e tem acompanhado as polêmicas desta temporada





A fama de "caloteiro" não faz mais sentido para Caio Afiune. Quando entrou no BBB 21, seu histórico de dívidas e cheques sem fundos foi exposta, e na web ele ganhou o apelido nada carinhoso de "Caio Caloteiro". Com a fama e todo o dinheiro que conquistou em trabalhos conquistados graças à fama no programa, ele afirmou que seu nome nunca mais ficou sujo.







"As dívidas estão todas pagas hoje em dia, graças a Deus! Graças a Deus, tá tudo bonitinho, tá tudo limpinho, tudo arrumado", disse ele, aos risos, em conversa com a coluna no Camarote Bar Brahma, em São Paulo, na madrugada deste domingo (11).

O apelido nunca o incomodou e ele se diverte todas as vezes que alguém o lembra de seu passado na pindaíba, mas aproveitou também para lembrar que sua situação financeira era muito parecida com a de muitos participantes da atual temporada do Big Brother Brasil.

"Eu acho é bom [o apelido]! Cara, fez parte da minha vida, foi a minha história. Eu entrei ali dentro igual as outras pessoas, que é uma situação normal na vida de todo mundo. E o mais gostoso é eu lembrar, saber tudo que eu passei, e hoje eu que consegui dar uma volta por cima. É lindo!", relembrou ele. "As contas hoje estão todas pagas, não tem nada atrasado", concluiu, aos risos.

Polêmicas no BBB 24

Caio tem acompanhado o programa e analisado as polêmicas do BBB 24. Para ele, os participantes têm pegado pesado com Davi Brito, principal alvo de muitos jogadores, principalmente dos integrantes do Camarote, mas relembrou que dentro do confinamento a pressão faz com que as pessoas exagerem em alguns momentos.

"Quando a gente está lá dentro, realmente os ânimos são muito mais aflorados, os sentimentos são mais aflorados. Mas eu confesso que existem algumas situações, inclusive como a do Davi, que a gente vê que são desnecessárias, ou que estão pegando muito pesado. Acho que não é a forma como as coisas poderiam estar sendo discutidas ou até mesmo tratadas", avisou.

"A Bia é espontânea, eu gosto do jeito dela, ela é feliz, é alegre, ela vive em um sonho, ela faz da vida dela uma felicidade. Então cara, eu acho que tem muitas coisas que são exaltadas lá dentro, então pra quem tá de fora é um pouco mais fácil julgar, mas tem coisas que dá pra segurar o pé um pouquinho que não precisa disso tudo", concluiu.