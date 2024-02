Reprodução/Instagram Tiago Ramos foi um dos convidados do primeiro camarote LGBTQIAP+ no Anhembi





Sumido da mídia e tentando fugir de polêmicas, Tiago Ramos esteve entre os VIPs do sambódromo do Anhembi na madrugada deste domingo (11) e curtiu a folia na no Camarote Sensação, o primeiro espaço voltado ao público LGBTQIAP+ no Carnaval de São Paulo.







Quem acompanha o ex-padrasto de Neymar pelas redes sociais nem imagina que ele tenha passado a madrugada na festa, já que ele não publicou nada sobre sua farra nas redes sociais. Mas algumas pessoas que estiveram por lá fizeram registros dele todo soltinho, se divertindo bastante no meio dos convidados.



E desta vez ele estava bem tranquilo e interagiu com quem o reconheceu. Ju Bonita, apresentadora do Camarote, foi quem fez alguns registros ao lado do ex-padrasto de Neymar e compartilhou as imagens em seus Stories.

Embora Tiago nunca tenha falado abertamente sobre sua orientação sexual, alguns rapazes relataram publicamente que viveram um romance com o rapaz --que causou um estrago no clã de Neymar por conta dos escândalos que protagonizou durante sua relação conturbada com Nadine Gonçalves.



Quem também esteve no camarote LGBTQIAP+ foi Kaysar Dadour, vice-campeão do BBB 18 e ator de novelas da Globo, assim como o ex-deputado Alexandre Frota, que havia se afastado de seus fãs durante o período em que se aliou a Jair Bolsonaro, mas agora tem feito trabalhos e ações importantes em prol da comunidade.