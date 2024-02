Reprodução/Instagram O casal declarou falência após esgotar fortuna

Sara Nilsen e Robert Bull esbanjam uma vida de ostentação nas redes sociais, mas o casal, ao lado de seu filho de oito anos, tem enfrentado maus bocados. Os dois torraram R$ 11,7 bi, decretaram falência e recorreram a agiotas para refinanciar sua empresa que valia cerca de R$ 25 bilhões, mas acabaram sendo agredidos e ameaçados de sequestro após não pagarem a dívida.

Ao lado da Miss Multiverso, o empresário entrou para a lista dos homens mais ricos de seu país. Após revelarem ao mundo que a fortuna de 1,9 bilhão de libras, cerca de R$ 11,7 bilhões, acabou, assim como sua mansão de R$ 63,5 milhões e seus 12 carros de luxo.

O casal ainda tinha esperança de conseguir se recuperar dos débitos atuais, que giram em torno de R$ 4,5 bilhões, mas a situação piorou. De acordo com o The Sun, Robert Bull pediu dinheiro emprestado para refinanciar sua empresa, na época avaliada em R$ 25 bilhões. Ele solicitou 3 milhões de libras, cerca de R$ 18,7 milhões, a um agiota que possui ligações com a família mafiosa irlandesa Kinahan.

Agora, além de dever muito dinheiro para fornecedores, colaboradores e para o sistema financeiro, os dois ainda precisam lidar com os supostos criminosos. "Se o juiz que ouviu a falência soubesse que fui vítima de criminalidade, acho que a falência teria sido anulada", disse ao jornal.





Segundo o empresário, se os R$ 18,7 milhões não fossem pagos ao longo de um mês, ela aumentaria exatamente R$ 18,7 milhões para cada mês em débito. Ele não conseguiu pagar o valor e a dívida saltou para R$ 262 milhões e seus familiares têm "pagado" por isso.

O casal teria sido agredido quando procuravam uma propriedade mais simples para morar. Além disso, seu filho de oito anos teria sido sequestrado por mafiosos e Sara Nilsen ficado inconsciente durante o ataque, sendo alvo de comentários e ameaças sexuais. "Minha mulher recuperou a consciência e pôde ver o cara me batendo (...) Havia sangue por toda parte. Meu nariz estava grudado no rosto. Quando ele saiu, pegou meu casaco e as chaves do carro", recordou.

O empresário foi declarado falido pelo Tribunal do Condado de Southampton e ele admitiu que estuda um Acordo Voluntário Individual (IVA) para manter seus negócios em pé. Ele ainda afirmou que uma equipe de ex-policiais está o auxiliando a investigar os casos de ameaças e de agressão. "O Sr. Bull foi vítima de uma conspiração para defraudá-lo, para destruir seu negócio de caravanas, bangalôs e parques de férias de 4 bilhões de libras", revelou o documento da polícia.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko