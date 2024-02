Reprodução/Instagram O jornalista publicou uma foto ao lado da colega de profissão curtindo o Carnaval juntos

Nesta segunda-feira (12), os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram o relacionamento por meio de uma publicação no Instagram. O repórter compartilhou uma foto no desfile Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao lado da namorada e os colegas de profissão celebraram a novidade nas redes sociais.



"Você quer me ouvir cantar em Yanomami… Pra postar no seu perfil. Entre aspas e negrito, o meu choro, o meu grito… Nem a pau, Brasil. Lindo samba do Salgueiro. Linda noite", escreveu na legenda.

Nos comentários, outros funcionários da emissora chamaram a atenção pelo carinho e apoio ao casal. "Lindos", escreveu o narrador Gustavo Villani. "E confirmaram a fofoca que saiu meses atrás (risos)", escreveu uma seguidora. "Informação da Fábia. Bom que o Bruno Cortês já estava ciente", disse outra. Carol Barcellos respondeu: "Amor. E não fofoca…".





Marcelo Courrege era casado com Renata Heilborn, que também foi repórter da Globo entre 2014 e 2023. Os dois atuavam na área de Esporte e ela saiu em julho do ano passado, quando ainda eram casados. Carol Barcellos foi inclusive madrinha de casamento deles.

Dois meses após a saída de Renata da emissora, boatos de um possível affair entre Marcelo e Carlos começaram a rolar nos bastidores. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, ele e a esposa teriam aberto a relação, mas o fim do casamento aconteceu pouco depois.





