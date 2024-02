Reproduçãp/Instagram A atriz discutiu com o namorado após desfilar no Carnaval

No último domingo (11), após sua estreia no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Giovana Cordeiro protagonizou um momento intenso ao lado de seu namorado Giuliano Laffayete. O casal discutiu no meio do Carnaval e chamou a atenção das pessoas presentes no local.



No vídeo, divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, é possível ver o casal discutindo em um camarote. Apesar de não dar para identificar o conteúdo da conversa, podemos observar a movimentação dos dois.

Em 2023, Giuliano Laffayete já havia sido palco de uma grande confusão em uma festa da novela Fuzuê, em que Giovana Cordeiro é protagonista. O advogado levou um soco no rosto após acreditar que estaria havendo um caso de assédio no evento.





O rapaz viu dois figurantes em um espaço reservado para quem queria usar entorpecentes e percebeu que uma estava paralisada e deitada, mas acabou entendendo mal a situação. Com isso, acabou acusando outro homem da figuração e os demais saíram em defesa do mesmo e o barraco se instalou.

