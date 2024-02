Reprodução/Instagram A filha dos apresentadores se submeteu a uma cirurgia aos 14 anos

No último domingo (10), Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, revelou aos seus seguidores do Instagram que realizou uma cirurgia plástica aos 14 anos. A jovem explicou que se submeteu a um procedimento de correção de septo e rinoplastia, e precisará permanecer alguns dias em repouso.



"Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off esses dias. Farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de 'molho' nesses dia", escreveu.

A filha dos apresentadores abriu uma "caixinha de perguntas" na rede social e respondeu uma série de questionamentos. "Passando agora... O meu 'Face ID' (reconhecimento facial) não me reconhece com o esparadrapo e micropore para abrir o celular", respondeu sobre um perrengue chique que já passou.





Rafinha ainda esclareceu que está sendo cuidada por Ticiane Pinheiro e que se sente bem. "Bem na medida do possível. Muito recente ainda! Operei sábado". "Muito. Tirarei os 'canos' e tampão na quinta", disse a respeito da agonia de ficar com o nariz tampado. A jovem afirmou que irá mostrar o resultado da cirurgia assim que tirar o micropore e esparadrapo "no final da semana".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko