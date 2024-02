Reproduçãp/Globo/Renato Rocha Miranda A atriz estará em uma nova produção da plataforma de streaming

Rita Elmôr estará no elenco de Máscaras de Oxigênio (não) Cairão Automaticamente, nova série da HBO Max, ao lado de Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva. A produção contará a história da epidemia de Aids no Brasil entre 1980 e 1990. A atriz está fora das telinhas desde 2018, quando trabalhou na novela Deus Salve o Rei.

Até o momento não sabemos qual será o papel da atriz na trama. Johnny Massaro interpretará um comissário de bordo que traz remédios não autorizados no Brasil para ajudar as vítimas.

Carta Ribas será sua mãe, Ícaro Silva trabalhará em uma boate que acolhe pessoas doentes e Bruna Linzmeyer dará vida a outra comissária de bordo.





A produção contou com a ajuda da médica infectologista Marcia Rachid, autora do livro Manual de HIV/Aids. Com previsão de estreia para o ano que vem, a série conta com direção-geral de Marcelo Gomes, direção de Carol Minêm, produção de Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende, e roteiros de Leonardo Moreira e Patricia Corso.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko