Reprodução/Instagram O ator comentou sobre seus antigos relacionamentos e seu novo casamento

Em 2018, após quatro casamentos com mulheres, Marcos Caruso assumiu seu relacionamento com Marcos Paiva. O ator e o enfermeiro moram em um apartamento em frente à praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Apesar dos seis anos juntos, o casal até então não havia comentado publicamente sobre a relação.



"Fui casado quatro vezes com mulheres maravilhosas que são minhas amigas até hoje. Minha união com ele foi de alma. Sou reservado e tenho o direito de ser, mas vou falar pela primeira vez sobre isso. Acho que aconteceu na hora certa. O momento que estou vivendo é lindo porque, agora, tudo é possível", explicou à revista Caras.

Ao mesmo tempo que existe muita patrulha de pessoas horrorosas, moralistas e preconceituosas que não entendem que o ser humano pode amar independentemente do gênero, existe um mundo que se abre para a possibilidade do amor. Se acontecesse isso na minha vida há 20 anos, teria sido difícil. Hoje, não mais", acrescentou.

"Quando apresento o Marcos como o meu companheiro, ninguém fala nada. Eles veem nos nossos olhares um encontro de almas. Os homens que estão nascendo hoje em dia estão chegando a um mundo muito melhor que antes. Depende de nós construir um mundo ainda melhor para os descendentes deles. É um mundo de esperança concreta", acrescentou.





O ator foi casado durante 20 anos com a atriz Jussara Freeira, de quem se divorciou em 1994. O casal teve dois filhos, Mari e Caetano, e três netos. Ele já admitiu em entrevistas que se casou outras três vezes e uma delas foi com a bailarina Dabi Calichio, com quem permaneceu por seis anos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko