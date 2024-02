Reprodução/Instagram Lucas Guimarães segue com programa no SBT sem data definida para estreia





Caríssimo. Este é o termo usado internamente pela alta cúpula do SBT para definir o programa que Lucas Guimarães irá apresentar na emissora ainda neste ano. Com um orçamento médio de R$ 500 mil por episódio, o valor foi tido como "absurdo" para os padrões da casa, mas um fator tranquilizante surgiu no meio do caminho e acalmou os ânimos para que o sonho do marido de Carlinhos Maia fosse atendido com sucesso.







Eita Lucas, nome dado ao programa, terá o patrocínio exclusivo de uma grande casa de apostas, que tem ninguém menos que Carlinhos Maia como um dos principais divulgadores. Existe uma suspeita no mercado de que esta empresa pertença a Deolane Bezerra, que se envolve diretamente em todos os negócios comerciais. A viúva de MC Kevin é amiga íntima de Lucas, e também uma das principais incentivadoras do programa que ele quer apresentar.

Essa casa de apostas, que também oferece o tal do Jogo do Tigrinho, é quem vai bancar toda a estrutura do programa. O SBT está como sócio, vai fornecer equipe e sua estrutura de maquinário e tecnologia, mas ainda assim todo o operacional será caríssimo e o mais alto de todos os atuais produtos da grade.

Lucas viajará o país e armará estruturas em diferentes capitais, principalmente nas praias do Nordeste. O objetivo é reunir o "povão" para participar de quadros que darão dinheiro aos participantes. Além disso, irá contar histórias tristes de pessoas humildes e batalhadoras, e irá ajudar estes personagens na realização de seus sonhos, presenteando com dinheiro ou viabilizando algum bem material para mudar a vida da figura em questão.







Para isso, muito dinheiro será gasto. E a tal casa de apostas, que também é uma das principais patrocinadoras do BBB 24, vai bancar tudo. Dinheiro não é problema para a empresa, que está disposta a realizar o sonho do marido de Carlinhos em se tornar apresentador.

O SBT ficou "tranquilo", mas não muito. Porque a ideia de fazer essa parceria com Lucas era usar a popularidade do rapaz para atrair anunciantes, e consequentemente fazer as receitas com publicidade melhorar o caixa da emissora. Mas essa não é a preocupação do time do marido de Carlinhos. Afinal, dinheiro não é problema para ele.

O programa deveria estrear ainda no primeiro semestre, mas todos os impasses, tanto artísticos quanto comerciais, empurraram o projeto para a segundo metade do ano, sem qualquer previsão de estreia. Não está entre as prioridades de Daniela Beyruti, que neste momento corre contra o tempo para viabilizar os inéditos Chega Mais, Tá na Hora e a nova versão do SBT Brasil.

Em março, Lucas e a equipe irão viajar para gravar novos quadros do programa. No ano passado, um episódio inteiro foi feito em Fortaleza (CE), e outro dentro do complexo do SBT, em Osasco (SP). Ambos tiveram alto custo de produção e o resultado final, mesmo com muita edição, não agradou a alta cúpula da emissora.