Reprodução/Instagram 12.06.2022 Felipe Becari diz que não quer conhecer ninguém para se envolver neste Carnaval





Após fãs especularem uma possível reconciliação com Carla Diaz, o deputado federal Felipe Becari esteve no Camarote Bar Brahma, em São Paulo, na madrugada deste domingo (11) solteiro, acompanhado apenas de um assessor e sem vontade alguma de aproveitar o clima de folia para paquerar.







"Eu vim muito a trabalho. Claro que eu tô tentando relaxar um pouco também, mas a gente vem para encontrar pessoas, organizadores, o pessoal dos camarotes. É importante para a gente manter essa relação com eles", disse ele em conversa com a coluna.

Por ocupar um cargo público, o deputado disse que tem cuidado redobrado em sua presença no Carnaval, pois teme que as pessoas o vejam de uma maneira deturpada. E avisou que não está no sambódromo para paquerar e tampouco conhecer alguma mulher para se envolver romanticamente.

"A postura é a mesma, não muda muita coisa, a gente vem pra poder se distrair um pouco da semana de trabalho, que é muito intensa. Eu não vim pra conhecer ninguém, vim pra relaxar um pouco para ter uma energia extra para trabalhar depois", afirmou.





Término com Carla Diaz

O relacionamento com a atriz fez com que o deputado conquistasse uma legião de fãs, que torciam pelo sucesso da relação, principalmente quando eles ficaram noivos. A pressão pública e algumas especulações em torno do relacionamento fizeram com que o noivado chegasse ao fim. Mas Becari garante que o respeito pela ex segue firme.



"Sempre esteve tudo bem [entre nós], muito respeito de ambas as partes. A gente sempre teve uma ótima relação, me orgulho disso, então está tudo em paz", disse.