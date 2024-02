Reprodução/Quem Pode, Pod Dani Calabresa fugiu da imprensa no Camarote Bar Brahma





Dani Calabresa tentou a todo custo evitar a imprensa no Camarote Bar Brahma na madrugada deste domingo (11), com direito a segurança particular e assessores pessoais bloqueando o acesso dos jornalistas, mas o esforço foi em vão quando ela se deparou com Leo Dias, e o assunto mais temido veio à tona: a exposição da traição de Marcelo Adnet no Carnaval do Rio de Janeiro na manhã de sábado (10).







A humorista foi casada com Adnet e também foi vítima de uma traição, que acabou exposta em todo o noticiário após ele ser flagrado aos beijos com outra mulher em um bar no Rio de Janeiro. Na época, ela o perdoou e seguiu com o casamento por um período, mas meses depois decidiu por um fim na união.

A coluna acompanhou a conversa de Leo com Dani, e o assunto foi abordado. Ela, com todo seu bom humor, debochou da situação e soltou algumas comentários engraçados sobre o caso, mas foi perceptível sua tentativa de fuga da sabatina. A entrevista deverá ser publicada em breve no portal oficial do jornalista.

Leo questionou Dani sobre a pulada de cerca do ex-marido, sobre a exposição do caso e se ela preferia saber de uma traição por meio da imprensa. "Deus me livre", respondeu ela neste momento. A conversa foi bem animada, e ela soltou frases engraçadas a respeito de toda a vergonha que Adnet passou publicamente mais uma vez por sua infidelidade.





Assim que saiu da entrevista, sua equipe a cercou e impediu que todos os outros jornalistas a abordassem. Na verdade, ela já chegou no Camarote Brahma avisando que não conversaria com a imprensa e posaria somente para fotos, mas como ela é amiga de longa data de Leo, acabou parando para conversar com ele e as temidas e inevitáveis perguntas foram feitas.

Traição

Marcelo Adnet foi flagrado aos beijos com uma mulher na manhã de sábado (10) na saída de um camarote do Rio de Janeiro. Patricia Cardoso, com quem estava casado há 7 anos, se manifestou nas redes sociais logo após a viralização das imagens e disse que não estava bem.

Após a exposição, Adnet disse por meio de sua assessoria de imprensa que seu casamento já havia acabado, e que ele apenas não tinha tornado a informação pública. Mas amigos do humorista relataram ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que tudo não passava de uma tentativa de abafar a situação, pois ele e Patricia não estavam separados no momento da pulada de cerca e que outras traições aconteceram antes deste episódio.