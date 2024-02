Eduardo Martins/Agnews Nizam Hayek curtiu a primeira noite do Carnaval no sambódromo do Anhembi





Considerado um dos principais vilões do BBB 24, Nizam Hayek esteve no Camarote Bar Brahma, no Anhembi, em São Paulo, na madrugada deste sábado (10), e não conseguiu fugir da sabatina sobre sua polêmica participação no reality show da Globo. Visivelmente incomodado com os questionamentos, ele falou com a coluna e avaliou seus atos no confinamento.



"Eu fiz uma merda e paguei o preço. Tá tudo certo", disse ele, de maneira breve, sobre sua eliminação. No programa, o público não tolerou suas mentiras e falas machistas sobre os corpos das mulheres, principalmente de Yasmin Brunet, e ele se tornou o alvo favorito da audiência para ser indicado ao Paredão. E quando pôs a cara na berlinda, os fãs se vingaram e o tiraram do jogo.



"Eu não tô no papel do público para julgar. Eles acharam naquela hora, eles fizeram o que achavam que estava certo, e tá tudo bem. Mas se eu pudesse voltar ao programa eu pediria desculpas para a Yasmin, porque eu falei do corpo dela e não deveria ter falado", comentou ele, que não se recorda de ter tido algum comportamento machista antes de sua passagem pelo programa da Globo. "Se fiz não lembro, real. Mas acho que erros são naturais, eles acontecem."

"Eu ainda não fiz uma autoavaliação de tudo, eu fiz uma autoavaliação dos meus erros, óbvio, porque são meus erros que farão eu crescer. Eu entendi quais foram e é olhar daqui para frente", concluiu.







No divã



Nizam tem contado com a ajuda de sua psicóloga, que o atendia desde antes de entrar no BBB 24. Hoje, mais consciente de seus erros, ele afirmou que a profissional assistiu a toda sua passagem pelo reality show para conseguir trabalhar nos pontos sensíveis que foram registrados no programa, como o comportamento machista, que motivou sua eliminação.



"Eu fiz terapia antes, depois, não ia deixar de fazer. Inclusive minha psicóloga assistiu a todo o programa para entender o que precisava depois. Mas está tudo certo. O hate é só na internet, publicamente não tem", afirmou.

De olho no jogo, ele quer a eliminação de "plantas", como Michel e Raquele, que, na sua opinião, não acrescentam em nada no jogo. E agora, vendo de fora, conseguiu perceber que Davi, seu principal inimigo, tem sido esperto e usado estratégias para ir adiante na competição.

"Não vou torcer por ele pelo que aconteceu dentro do jogo, mas acho que ele é uma pessoa que tá sabendo jogar o jogo muito bem", pontuou.