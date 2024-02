Gabriel Perline Sabrina Sato esteve no Camarote Bar Brahma na madrugada de sábado (10), em São Paulo





Por onde passa, Sabrina Sato provoca tumulto. E no Camarote Bar Brahma não foi diferente. A musa do espaço mais disputado do sambódromo do Anhembi atraiu para si todas as atenções da área VIP e conversou rapidamente com a imprensa sobre sua relação com o Carnaval, e também sobre a vida amorosa.





A jurada do The Masked Singer ficou pensativa e deu risada quando este colunista que vos escreve questionou se ela consegue arranjar tempo na agenda para curtir o Carnaval como uma pessoa normal, incluindo disposição para beijar na boca, tendo em vista que ela trabalha além do normal neste período do ano. E a resposta foi um "pedido de ajuda", bem ao estillo Sabrina Sato.

"Primeiro carnaval pós-separação, solteira. Mas estou tranquila. Será que dá tempo [de beijar na boca]? Acho que vai ser difícil (risos). Vocês que têm que me contar, porque eu tô voltando agora a ser solteira... Vocês que estão mais... que têm que me contar se dá tempo (risos)", disse ela.



"Eu uso o Carnaval para trabalhar. Sou um pouco igual a vocês. A gente se diverte, eu me divirto muito o tempo inteiro. Estou com a minha filha, ela vai comigo para o Carnaval. Dou conta de curtir muito, sou a última a ir embora sempre dos lugares, sambo até altas horas, depois que desfilo eu continuo sambando, vou curtir os shows, vou para bloco, vou para tudo", afirmou a apresentadora, tentando desviar do assunto.

Recentemente, ela foi filmada na companhia de Nicolas Prattes na piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro, e acendeu o alerta sobre um possível affair com o galã da Globo. Questionada se o rapaz passaria no Camarote ou no sambódromo para vê-la desfilar, novamente ela deu risada e respondeu apenas: "Acho que não".



"Não sobra tempo para paquerar. Mas é o seguinte, a gente se diverte. Hoje eu tô curtindo também, tô com a minha família, meu pai veio de Penápolis (SP), minha mãe, minha irmã, meu cunhado... família inteira tá aí."

Maratona

Sabrina Sato tem uma energia vital além do comum, e no Carnaval parece que sua bateria social fica ainda mais carregada para dar conta dos compromissos. Além de ser a musa do principal camarote do Carnaval de São Paulo, ela ainda ocupa cargos de prestígio nas escolas de samba Gaviões da Fiel e Unidos de Vila Isabel, e precisa se deslocar de São Paulo ao Rio de Janeiro rapidamente, abrindo mão do descanso e conforto para a maratona de samba. E isso ela tira de letra.

"Meu diferencial é fazer o que amo e o que gosto. Eu gosto de gente, gosto da minha profissão, gosto de dar entrevista, de tirar foto, sambar, de me arrumar. Eu me divirto nos processos. Além de gostar muito de estar no Carnaval. Poder trabalhar no Carnaval é a realização de um sonho. Eu tô comemorando 20 anos de Anhembi, é uma felicidade e gratidão. Tenho que ter muito carinho e respeito por este lugar e pelas pessoas que estão aqui", comentou.

"Eu tenho uma saúde muito boa. É um pouco da genética japonesa que herdei. Mulher japonesa dura bastante, acho que vocês vão ter que me aguentar pelo menos até os 100 anos desfilando no Carnaval (risos). Tenho uma saúde de ferro. Às vezes minha equipe inteira está doente, derrubada, e eu tô maravilhosa", concluiu.