Reprodução O monarca britânico se recusa a fazer quimioterapia para tratar câncer

Na última segunda-feira (5), o Palácio de Buckingham anunciou que o Rei Charles III foi diagnosticado com um tipo de câncer. Não foi informado qual é o tipo do tumor ou o estágio da doença, mas o monarca britânico já deixou claro que não pretende se submeter à quimioterapia.



De acordo com Tom Bower, comentarista político inglês especializado na Família Real, Rei Charles III não acredita em quimioterapia e quer tratar o câncer com "poções". Para ele, o monarca é um grande entusiasta de "medicinas alternativas".

"O Rei é grande fã e defensor de medicinas alternativas (...) Ele não tem planos para quimioterapia e sempre argumentou contra [o tratamento quimioterápico]", explicou.

"Ele tem grande devoção por ervas medicinais e poções e outras coisas do tipo (...) Ele está sendo aconselhado por Michael Dickson, diretor do instituto de medicina alternativa do rei. Ele já foi desacreditado por muitos, mas o rei é fiel a ele. Ele não acredita [em quimioterapia], o que acho um risco", acrescentou.



*Texto de Júlia Wasko

