Reprodução Tente decifrar o enigma: quem você acha que são os personagens dessa história?





Mais um escândalo está prestes a explodir no clã de um grande influenciador digital do país. Casado, ele engatou um romance paralelo com um cantor em início de carreira e tem feito de tudo para turbinar a carreira do amante. O problema é que o marido do traidor está desconfiado da situação, e amigos próximos estão ajudando o infiel a acobertar as puladas de cerca --que estão cada vez mais descaradas.







Para se ter uma noção de como está o romance, o tal amante ganhou até mesmo o papel em uma série de TV por conta do poder de influência do infiel --que também atua na produção. E há poucos dias, os dois chegaram juntos e atrasadíssimos para a gravação de um dos episódios da trama, que estreará ainda neste ano em um canal da TV paga e no streaming.



O que chamou a atenção do pessoal da maquiagem é que além de chegar atrasado, ele ainda deu um certo trabalho para esconder umas marcas em seu pescoço. Para piorar, ele estava usando uma camiseta regata branca com contornos pretos, exatamente a mesma peça de roupa que o influenciador infiel havia aparecido em seus Stories na noite anterior.

Por falar nos Stories do tal influenciador, ele anda tão desligado que recentemente publicou algumas selfies dentro de um carro. Ele vestia exatamente a mesma regata que seu amante usou no dia seguinte, na gravação. E para piorar, a imagem do aspirante a cantor acabou refletida na lente do óculos escuro que o famoso usava no momento das fotos.





Os fãs, que investigam os passos do famoso, começaram a compartilhar as evidências em grupos paralelos, indicando que algo errado estava acontecendo entre os dois. E o marido do tal influenciador, que tem viajado com frequência a outro Estado, vem desconfiando que seu companheiro de longa data esteja pulando a cerca novamente.

Há poucos dias, o tal influenciador fez uma sequência de Stories e entregou que seu casamento quase chegou ao fim novamente. Isso aconteceu há pouco tempo após inúmeras traições terem sido expostas, mas os dois reataram após muita insistência do infiel, que prometeu mudar seu jeito. O que se sabe é que ele continua pulando a cerca. E até com mais intensidade que antes.

O casamento segue na corda bamba, e os fãs têm tentado avisar o "corno" das traições do marido. O infiel, por sua vez, acredita demais que tem sido discreto. O que ele não sabe é que seu amante só está aproveitando o romance secreto para realizar o sonho de ser famoso. Em breve, a casa vai cair de novo.