Reprodução/Instagram A ex-participante do reality show comentou sobre os memes

Solange Vega participou da 4° edição do BBB e ficou eternizada pelo "larnuou", quando criou sua própria versão da música We Are The World. A percursora dos memes do reality show da Globo conquistou inúmeros trabalhos por conta do clássico, mas também enfrentou problemas em sua carreira.

"Foi maravilhoso na época! Fiz várias presenças VIP cantando a música e tive que fazer até um repertório com várias músicas diferentes para atender o meu público", relembrou em entrevista à revista Quem.

"Naquela época, eu era uma Sol. Hoje, eu sou uma outra Sol. A essência ainda continua, mas as pessoas ainda se baseiam em um preconceito bobo da minha história e sem conhecimento. Por causa do Iarnuou, muitas pensam que parei no tempo", desabafou.

"Não me considero bem-sucedida por causa desses preconceitos que falei. Sou atriz, estudei muito para me formar e continuo estudando. Fiz várias peças, filmes independentes e cheguei a fazer até uma série da Globo que não me deu visibilidade, mas aprendi muito como atriz", disse.







"Fico feliz em ver vários artistas pretos tendo oportunidade que antes não tinha, apesar de não ter tido oportunidade de mostrar meu trabalho. Fiz vários testes, mas nunca um para novela. Gostaria muito de fazer novela, acho que me daria visibilidade (...) Sempre aparece publicidade para fazer, estou fazendo curso e divulgando um salão de beleza também. Almejo realizar meu sonho profissional, que é mostrar minha arte", contou.

"Muitos autores, diretores, produtores, acham que eu não estudei, não evolui, que eu continuo sendo a mesma Sol. Talvez pensem que não serve para eles porque eu falava errado, cantava inglês errado. Já ouvi palavras preconceituosas sobre isso, mas a gente vai vivendo (...) Não que eu me sinta presa à Sol Iarnuou, mas as pessoas me prenderam no passado, acham que minha vida parou ali (...) Teve uma fase que eu nem gostava que falassem sobre o Iarnuou, mas foi uma fase rápida. Eu já superei, brinco, faço vídeo", concluiu.

A ex-BBB ainda comentou sobre a morte de seu marido Tibério Cavagnini, vítima de Covid-19: "Foi muito difícil, porque eu não imaginava perdê-lo assim, de repente. Foi um choque. Agora, já faz dois anos, estou namorando e a vida continua".

"Eu já morava por aqui e meu marido morava em São Paulo, e a gente vivia a vida de lá e cá. Agora, eu estou definitivamente no Rio", esclareceu sobre seu novo relacionamento.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko