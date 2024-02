Divulgação A multiarista lançou uma produção audiovisual com a apresentadora

Na última quinta-feira (8), Gloria Groove lançou seu mais novo clipe da música Modo Xuxa. A produção audiovisual contou com a participação de Xuxa Meneghel e trouxe um gostinho de nostalgia da Rainha dos Baixinhos.



"A Xuxa é um ícone, uma lenda, parte importante da iconografia nacional e eu quis realizar esta homenagem para ela em vida. O clipe conta com diversas referências ao rico universo que ela criou e sua contribuição para estética futurista no Brasil, que faz parte da era Futuro Fluxo", explicou Gloria Groove.



"Eu a convidei e ela ficou muito feliz, inclusive ela teve a ideia de ser a 'arqui-inimiga' do clipe, pois a ideia inicial era ter uma Xuxa celestial", acrescentou.



A multiartista não escondeu seu não escondeu sua admiração pela apresentadora, que inclusive participou do processo criativo do clipe. "Modo Xuxa está longe de ser uma música de trabalho, ou aposta para o carnaval, é um projeto para honrar, registrar, e celebrar a carreira da Xuxa, que moldou a cultura nacional e se manteve presente em todo período", pontuou.



A produção audiovisual ainda contou com elementos inovadores para a criação de cenários da Xuxa Meneghel. Para tornar tudo ainda mais incrível, apostaram em técnicas de IA, insert vfx, Motion Capture e Virtual Production design, além de temáticas de games e brinquedos que fizeram parte da infância de Gloria Groove.

Com mais de 20 anos de carreira, a rapper se entregou ainda mais em Futuro Fluxo. Seu novo álbum possui 13 faixas e participações especiais, como Anitta, Valesca Popozuda, Ludmilla e Thiago Pantaleão. O mesmo entrou para a lista de mais ouvidos do Brasil e a cantora tornou-se uma das únicas artistas de pop brasileiras com dois álbuns charteados no Spotify Brasil, por várias semanas consecutivas.



